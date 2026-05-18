LEOCLAN informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

LEOCLAN hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

LEOCLAN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 53,28 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 86,10 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 13,91 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 42,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at