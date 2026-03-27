Leocor Mining präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Leocor Mining hat am 25.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,010 CAD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at