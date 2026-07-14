LUWAG Leben und Wohnen Aktie
WKN DE: 548965 / ISIN: DE0005489652
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14.07.2026 18:42:20
Leonard Abramson, Health Care Innovator and Philanthropist, Dies at 93
He created U.S. Healthcare, one of the first H.M.O.s, and used his great wealth from the sale of the company for causes like advancing cancer research.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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