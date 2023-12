Leonardo-Aktie stärker: Bündnis mit Panzerbauer KNDS wird wohl ausgelotet

Vertreter beider Unternehmen hätten am Mittwoch in Rom eine Absichtserklärung unterzeichnet, die zu einer strategischen Zusammenarbeit bei der Entwicklung und der Produktion der nächsten Panzer-Generationen führen soll. "Das kann eine lose Kooperation bedeuten, aber auch eine Integration des entsprechenden Teils von Leonardo als drittes Standbein von KNDS", sagte der Insider der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. KNDS war 2015 aus der deutschen Krauss-Maffei Wegmann und der französischen Nexter entstanden.

Bei den Absichtserklärungen geht es dem Insider zufolge zum einen um die Beschaffung einer neuen Generation des deutschen Kampfpanzers Leopard 2 durch die italienische Regierung, zum anderen um die Beteiligung Italiens an dem europäischen Kampfpanzer-System MGCS, das in den 2040er Jahren bereitstehen soll.

In Mailand kletterte die Leonardo-Aktie bis Handelsende um 3,90 Prozent auf 14,38 Euro.

München (Reuters)