Malibu Aktie
WKN: 896034 / ISIN: US5611856049
|
13.04.2026 10:59:00
Leonardo DiCaprio takes his $20 million Malibu beachfront mansion off market even after lowering the price
DiCaprio originally put the home on the market in July 2025—listing it both for sale, with an asking price of $23 million, and for rent for $65,000 a month.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Malibu Inc (Colo.)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Malibu Inc (Colo.)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Leonardo S.p.a.
|58,30
|0,19%
|Leonardo - Finmeccanica S.p.A. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh
|28,20
|-1,40%