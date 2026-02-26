Leonardo DRS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Leonardo DRS präsentierte in der am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,330 USD erwirtschaftet worden.

Leonardo DRS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,06 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 981,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,03 USD gegenüber 0,800 USD im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Leonardo DRS mit einem Umsatz von insgesamt 3,65 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 12,80 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at