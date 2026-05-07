Leonardo DRS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Leonardo DRS hat am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,23 USD. Im letzten Jahr hatte Leonardo DRS einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Leonardo DRS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 846,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 799,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at