Leonardo DRS Aktie

Leonardo DRS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QQ8Z / ISIN: US52661A1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.01.2026 16:15:00

Leonardo DRS Stock Is Interesting, but I'd Look at This German Defense Giant First

The defense industry had a banner year in 2025. The S&P Global Aerospace & Defense Select Industry Index surged 51.5% last year. And if you look at the headlines, it's really no wonder why. The state of the world has left many countries nervous and seeking to bolster their militaries.The U.S. is already the biggest defense spender in the world, with a military budget worth more than the spending of the next nine largest spenders combined at nearly $1 trillion. As such, American defense stocks like Arlington's Leonardo DRS (NASDAQ: DRS) have been perennially good investments. Leonardo was up nearly 24% in the last year, but over the past five years, it has seen a return of nearly 303%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Leonardo DRS Inc Registered Shs

mehr Nachrichten