Leonardo DRS Aktie
WKN DE: A2QQ8Z / ISIN: US52661A1088
|
09.01.2026 16:15:00
Leonardo DRS Stock Is Interesting, but I'd Look at This German Defense Giant First
The defense industry had a banner year in 2025. The S&P Global Aerospace & Defense Select Industry Index surged 51.5% last year. And if you look at the headlines, it's really no wonder why. The state of the world has left many countries nervous and seeking to bolster their militaries.The U.S. is already the biggest defense spender in the world, with a military budget worth more than the spending of the next nine largest spenders combined at nearly $1 trillion. As such, American defense stocks like Arlington's Leonardo DRS (NASDAQ: DRS) have been perennially good investments. Leonardo was up nearly 24% in the last year, but over the past five years, it has seen a return of nearly 303%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Leonardo DRS Inc Registered Shs
|
28.10.25
|Ausblick: Leonardo DRS stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Leonardo DRS präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Leonardo DRS vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
15.07.25