Leonardo DRS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Leonardo DRS äußerte sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Leonardo DRS 0,210 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 960,0 Millionen USD gegenüber 812,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at