LEONI-Aktie bricht ein: Im zweiten Quartal bleiben tiefrote Zahlen stehen

Unter dem Strich verbuchte LEONI einen Verlust von 44 Millionen Euro nach einem Plus von 41 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie das SDAX -Unternehmen am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Im ersten Geschäftsquartal hatte LEONI bereits ein Minus geschrieben.

Das schwache Marktumfeld habe die Umsatz- und Ergebnisentwicklung belastet, teilte der Autozulieferer weiter mit. Sowohl die Kabel- als auch die Bordnetzsparte waren von den Problemen deutlich betroffen. Der Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) betrug 30 Millionen Euro, nach einem positiven operativen Ergebnis in Höhe von 62 Millionen Euro im zweiten Quartal des Vorjahres. Der Umsatz sank wegen der schwachen Lage bei den Kunden aus der Autoindustrie um 6 Prozent auf 1,25 Milliarden Euro. Auch beim freien Barmittelzufluss sieht es schlecht aus. Er war mit minus 72 Millionen Euro deutlich negativer als im Vorjahr, als ein Minus von 29 Millionen Euro zu Buche stand. Der freie Barmittelzufluss (Free Cashflow) ist als Kennzahl für Analysten und Investoren wichtig, weil er eine Aussage über die aktuelle Finanzkraft gibt.

Vorstandschef Aldo Kamper zeigte sich trotz der prekären Lage zuversichtlich, das Geschäft nachhaltig stabilisieren und die Ziele des Konzerns erreichen zu können. "Wir erwarten, dass die bis Ende Juni implementierten Maßnahmen in den kommenden Jahren zu nachhaltigen Bruttokosteneinsparungen im mittleren zweistelligen Millionenbereich führen werden", sagte er.

Einen konkreten Ausblick auf den weiteren Jahresverlauf hatte LEONI bisher nicht gegeben. Das Unternehmen erwartet nun jedoch, dass der Umsatz für das Geschäftsjahr 2019 moderat unter Vorjahr liegen wird. Mit einer erwarteten besseren Ebit-Entwicklung im zweiten Halbjahr werde sich das Konzern-Ebit vor Sondereffekten auf einen bis zu mittleren zweistelligen negativen Millionen-Betrag belaufen.

Das macht die LEONI-Aktie

Nachdem die LEONI-Aktien am Mittwoch vorbörslich positiv auf die Bekanntgabe aktueller Quartalszahlen reagiert haben, drehen sie kurz nach Handelsbeginn ins Minus und brechen derzeit 4,79 Prozent auf 9,03 Euro ein.

Am Vortag waren sie bis auf 8,864 Euro gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit mehr als zehn Jahren.

Analyst Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan schrieb in einer ersten Reaktion, die Eckdaten seien im Rahmen seiner Erwartungen ausgefallen.

Laut einem Händler dürfte auch der Ausblick die Anleger zumindest etwas beruhigen. Allerdings stehe immer noch das Risiko eine Kapitalerhöhung im Raum, so dass weiterhin Vorsicht angebracht sei.

