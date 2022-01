Leoni-Aktie nach Durchsuchung mit Kursrutsch - das ist jetzt wichtig

Wegen Durchsuchungen durch das Kartellamt ist die Aktie des Kabelherstellers Leoni am Mittwoch stark unter Druck geraten. Es gebe Verdachtsmomente gegen die Nürnberger und weitere Hersteller von Kabeln und Leitungen wegen Preisabsprachen, so die Anschuldigung des Kartellamts. Was passiert ist, wie es um die Aktie steht. Von Isabell Walter