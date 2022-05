Leoni-Zahlen schlechter als befürchtet

Der Nürnberger Autozulieferer Leoni bekommt den Krieg in der Ukraine zu spüren. Am Freitagabend präsentierte der Kabelbaum-Hersteller nachbörslich vorläufige Quartalszahlen, die alles andere als erfreulich ausgefallen sind. Der ehemalige SDax-Wert rutscht daraufhin am Montag kräftig ab. Wie Börse Online die Leoni-Aktie einschätzt.