LeoNovus: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LeoNovus präsentierte in der am 26.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte LeoNovus ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at