Leons Furniture: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Leons Furniture hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Leons Furniture 0,990 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 671,4 Millionen CAD gegenüber 666,7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2,30 CAD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Leons Furniture ein Gewinn pro Aktie von 2,26 CAD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Leons Furniture im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,57 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 2,50 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,30 CAD und einen Umsatz von 2,59 Milliarden CAD beziffert.

Redaktion finanzen.at