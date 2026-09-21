Leonteq Aktie
WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181
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21.09.2026 17:21:19
Leonteq: Frey gewinnt die Machtprobe an der GV
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Grossaktionär Rainer-Marc Frey erreicht an der ausserordentlichen Generalversammlung von Leonteq unterschiedliche Mehrheiten für seine Vorschläge. Das letzte Wort beim geplanten Aktienrückkauf hat aber die Finma.
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Nachrichten zu Leonteq AG
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16:02
|Press release: Leonteq publishes results of the EGM 2026 (EQS Group)
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16:02
|Medienmitteilung: Leonteq publiziert Ergebnisse der ausserordentlichen Generalversammlung 2026 (EQS Group)
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17.09.26
|Medienmitteilung: Informationen zur Aktionärsstruktur von Leonteq (EQS Group)
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17.09.26
|Press release: Information on Leonteq's shareholder base (EQS Group)
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16.09.26
|SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leonteq-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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09.09.26
|SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Leonteq von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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02.09.26
|SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Leonteq-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
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28.08.26
|Freitagshandel in Zürich: SPI notiert um Vortagesschluss (finanzen.at)
Analysen zu Leonteq AG
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