Leonteq Aktie
WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181
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17.08.2026 18:19:55
Leonteq: Gruppe um Financier schnappt sich 30 Prozent - ausserordentliche GV
Beim Derivatehaus Leonteq ist das Aktienbuch im Aufruhr: Raiffeisen hat ihr Aktienpaket abgestossen. In die Kränze kommt eine Gruppe um Financier Rainer-Marc Frey. Im September kommt es zur ausserordentlichen Aktionärsversammlung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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Nachrichten zu Leonteq AG
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17:45
|Medienmitteilung: Informationen zur Aktionärsstruktur von Leonteq (EQS Group)
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17:45
|Press release: Information on Leonteq's shareholder base (EQS Group)
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14.08.26
|Börse Zürich: SPI fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
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14.08.26
|Börse Zürich: So steht der SPI nachmittags (finanzen.at)
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14.08.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI verliert mittags (finanzen.at)
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12.08.26
|SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leonteq-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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07.08.26
|Freitagshandel in Zürich: SPI steigt letztendlich (finanzen.at)
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05.08.26
|SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel hätte eine Investition in Leonteq von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
Analysen zu Leonteq AG
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Aktien in diesem Artikel
|Leonteq AG
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