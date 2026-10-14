Leonteq Aktie
WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181
|
14.10.2026 07:52:54
Leonteq baut Plattform für strukturierte Währungsprodukte aus
Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der Schweizer Derivatespezialist Leonteq erweitert seine digitale Anlageplattform LYNQS um einen neuen FX-Pricer. Professionelle Anleger können damit strukturierte Währungsprodukte für mehr als 80 Währungspaare berechnen, vergleichen und direkt über die Plattform handeln.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Leonteq AG
Analysen zu Leonteq AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Leonteq AG
|21,55
|-3,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.