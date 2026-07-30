Bank of America Aktie

Bank of America für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858388 / ISIN: US0605051046

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30.07.2026 06:00:52

Leonteq holt Derivate-Spezialisten von Bank of America

Leonteq verstärkt seine europäische Vertriebsorganisation. Wie aus einem internen Memo hervorgeht, in das finews Einblick hatte, stösst Faisal Sharwani von der Bank of America zum Zürcher Anbieter strukturierter Produkte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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