Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
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30.07.2026 06:00:52
Leonteq holt Derivate-Spezialisten von Bank of America
Leonteq verstärkt seine europäische Vertriebsorganisation. Wie aus einem internen Memo hervorgeht, in das finews Einblick hatte, stösst Faisal Sharwani von der Bank of America zum Zürcher Anbieter strukturierter Produkte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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