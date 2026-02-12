Leonteq Aktie
WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181
|
12.02.2026 07:45:22
Leonteq tief in den roten Zahlen und nominiert früheren ZKB-Manager als VRP
Leonteq hat 2025 mit einem Verlust abgeschlossen. Das Unternehmen rechnet für das laufende Jahr mit einem Umsatzwachstum. Den Posten des Verwaltungsratspräsidenten soll ein früherer Manager der Zürcher Kantonalbank übernehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
