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16.11.2026 06:31:29
LEOPALACE21: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
LEOPALACE21 hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 16,84 JPY. Im Vorjahresviertel waren 12,09 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 116,65 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 110,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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