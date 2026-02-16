LEOPALACE21 gewährte Anlegern Blick in die Bücher

LEOPALACE21 hat am 13.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 16,28 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 15,10 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 110,70 Milliarden JPY gegenüber 107,81 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at