LEOPALACE21 gewährte Anlegern Blick in die Bücher

LEOPALACE21 gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 22,14 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,51 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 115,90 Milliarden JPY gegenüber 111,72 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at