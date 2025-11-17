LEOPALACE21 stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

LEOPALACE21 hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 12,09 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LEOPALACE21 14,20 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,84 Prozent auf 110,29 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 107,25 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at