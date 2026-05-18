LEOPALACE21: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

LEOPALACE21 hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,26 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte LEOPALACE21 ein EPS von 7,77 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LEOPALACE21 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 112,11 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 107,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 45,14 JPY. Im Vorjahr hatte LEOPALACE21 56,22 JPY je Aktie erwirtschaftet.

LEOPALACE21 hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 444,82 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 431,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at