KNDS Aktie
WKN DE: KNDS01 / ISIN: NET000KNDS01
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18.06.2026 15:35:29
Leopard und Panzerhaubitze 2000: Bundesregierung darf beim Rüstungskonzern KNDS einsteigen
In den Werken des Rüstungskonzerns KNDS laufen die berühmten Leopard-Panzer und die Panzerhaubitze 2000 vom Band. Bisher gehört das Unternehmen zur Hälfte Frankreich, zur anderen Hälfte privaten deutschen Eigentümern. Nun will sich auch die Bundesregierung beteiligen - eine wichtige Hürde dafür ist genommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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