Lepu Medical Technology (Beijing): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Lepu Medical Technology (Beijing) hat am 24.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 CNY, nach 0,060 CNY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,57 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lepu Medical Technology (Beijing) einen Umsatz von 1,40 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at