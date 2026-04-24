Lepu Medical Technology (Beijing) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lepu Medical Technology (Beijing) stellte am 23.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,13 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,300 CNY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,88 Prozent auf 1,67 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,32 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,520 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,130 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,43 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 6,05 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,541 CNY geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 6,56 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at