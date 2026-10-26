Lepu Medical Technology (Beijing) legte Quartalsergebnis vor

Lepu Medical Technology (Beijing) hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,10 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lepu Medical Technology (Beijing) 0,160 CNY je Aktie eingenommen.

Lepu Medical Technology (Beijing) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,41 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at