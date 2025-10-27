Lepu Medical Technology (Beijing) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lepu Medical Technology (Beijing) hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 USD, nach 0,040 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 219,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lepu Medical Technology (Beijing) 195,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at