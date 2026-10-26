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26.10.2026 06:31:29
Lepu Medical Technology (Beijing) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Lepu Medical Technology (Beijing) hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 209,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 219,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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