Leroy Seafood Group ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Leroy Seafood Group ASA präsentierte am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,29 NOK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Leroy Seafood Group ASA noch ein Gewinn pro Aktie von 2,70 NOK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 8,83 Milliarden NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,48 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,610 NOK. Im letzten Jahr hatte Leroy Seafood Group ASA einen Gewinn von 4,49 NOK je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 34,36 Milliarden NOK vermeldet. Im Vorjahr hatte Leroy Seafood Group ASA 31,12 Milliarden NOK umgesetzt.

