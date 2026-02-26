|
26.02.2026 06:31:29
Leroy Seafood Group ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Leroy Seafood Group ASA präsentierte am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0,29 NOK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Leroy Seafood Group ASA noch ein Gewinn pro Aktie von 2,70 NOK in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 8,83 Milliarden NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,48 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,610 NOK. Im letzten Jahr hatte Leroy Seafood Group ASA einen Gewinn von 4,49 NOK je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 34,36 Milliarden NOK vermeldet. Im Vorjahr hatte Leroy Seafood Group ASA 31,12 Milliarden NOK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Fokus: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt stärker -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt schloss am Donnerstag nahe der Nulllinie, während der deutsche Leitindex zulegen konnte. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.