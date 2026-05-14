Leroy Seafood Group ASA präsentierte Quartalsergebnisse

Leroy Seafood Group ASA stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 NOK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Leroy Seafood Group ASA ein EPS von -0,640 NOK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,08 Milliarden NOK, während im Vorjahreszeitraum 7,95 Milliarden NOK ausgewiesen worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,787 NOK sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 8,15 Milliarden NOK gelegen.

Redaktion finanzen.at