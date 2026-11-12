Leroy Seafood Group ASA Un: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Leroy Seafood Group ASA Un präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 890,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 867,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at