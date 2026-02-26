Leroy Seafood Group ASA Un präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Leroy Seafood Group ASA Un lud am 24.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Leroy Seafood Group ASA Un hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 875,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 768,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,120 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,830 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3,31 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Leroy Seafood Group ASA Un 2,89 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at