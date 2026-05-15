Leroy Seafood Group ASA Un stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Leroy Seafood Group ASA Un hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Leroy Seafood Group ASA Un -0,120 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 830,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 718,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at