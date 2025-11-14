Leroy Seafood Group ASA Un verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Leroy Seafood Group ASA Un gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,020 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 867,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 737,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

