Leroy Seafood Group ASA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Leroy Seafood Group ASA hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,82 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,750 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Leroy Seafood Group ASA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,47 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel waren 8,75 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,435 NOK gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 8,45 Milliarden NOK geschätzt.

Redaktion finanzen.at