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20.08.2026 06:31:29
Leroy Seafood Group ASA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Leroy Seafood Group ASA veröffentlichte am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,34 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Leroy Seafood Group ASA ein Ergebnis je Aktie von 0,210 NOK vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Leroy Seafood Group ASA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,56 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,89 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel waren 8,83 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,602 NOK sowie einem Umsatz von 8,41 Milliarden NOK in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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