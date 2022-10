Les bénéfices de l’ouverture

La Suisse romande récolte les fruits de son ouverture sur le monde. Les activités tournées vers les marchés d’exportation ou sensibles à la conjoncture mondiale croissent plus rapidement en Suisse romande que dans d’autres régions industrialisées et pèsent plus lourd dans le PIB. Notamment grâce à cela, la région affiche sur la durée une croissance dynamique: le PIB romand a augmenté de près de 50% depuis le début du siècle (+47,6% entre 2001 et 2021), plus que ceux des États-Unis (+46,6%), de la Suisse (+40,7%) ou des économies avancées (+38,8%), et deux fois plus que celui de la zone euro (+22,1%).