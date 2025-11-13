Lesha Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Lesha Industries hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz lag bei 1,0 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 97,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 46,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at