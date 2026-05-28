Lesha Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lesha Industries hat am 26.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lesha Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 451,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 35,3 Millionen INR im Vergleich zu 6,4 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,010 INR gegenüber 0,020 INR je Aktie im Vorjahr.

Mit einem Umsatz von 47,41 Millionen INR, gegenüber 124,55 Millionen INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 61,93 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at