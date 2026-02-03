03.02.2026 06:31:28

Leshan Electric Power: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Leshan Electric Power lud am 01.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,09 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,090 CNY je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Leshan Electric Power mit einem Umsatz von insgesamt 995,7 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 872,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 14,16 Prozent gesteigert.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,040 CNY im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz lag bei 3,40 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 6,67 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,18 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen sehr stark
Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen