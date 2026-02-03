Leshan Electric Power: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Leshan Electric Power lud am 01.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,09 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,090 CNY je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Leshan Electric Power mit einem Umsatz von insgesamt 995,7 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 872,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 14,16 Prozent gesteigert.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,040 CNY im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz lag bei 3,40 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 6,67 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,18 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at