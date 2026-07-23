Leshan Electric Power stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Leshan Electric Power veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Leshan Electric Power in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,68 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 761,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 782,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at