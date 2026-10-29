Leshan Electric Power: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Leshan Electric Power hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Leshan Electric Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,05 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,110 CNY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Leshan Electric Power in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 756,1 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 776,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at