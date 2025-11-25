Lesico mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lesico hat am 23.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,09 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lesico 0,220 ILS je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 31,61 Prozent auf 210,5 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel hatte Lesico 307,8 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at