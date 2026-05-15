Leslies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Leslies hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 5,63 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5,600 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Leslies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 184,7 Millionen USD im Vergleich zu 177,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at