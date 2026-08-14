Leslies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Leslies hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 458,5 Millionen USD, gegenüber 500,4 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,37 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at