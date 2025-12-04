Leslies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Leslies hat am 02.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 17,54 USD gegenüber -1,000 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Leslies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 389,2 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 397,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 25,510 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -2,600 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Leslies 1,24 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,63 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 1,33 Milliarden USD umgesetzt worden.

