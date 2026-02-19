Leslies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Leslies präsentierte in der am 17.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Leslies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 8,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,800 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 147,1 Millionen USD – eine Minderung von 16,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 175,2 Millionen USD eingefahren.

