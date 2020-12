LESS_ wächst weiter und bereitet sich auf die nächste Finanzierungsrunde vor

WROCŁAW, Polen, 30. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- 700,000 weltweite Nutzer hat die Plattform LESS _ bereits, eine Internetplattform zum Verkauf von Second-Hand-Kleidung mit Sitz in Polen. Die App wurde im Juni 2019 lanciert und erhielt sechs Monate später 4 Millionen Euro in der Anschubfinanzierung. Jetzt bereitet sich LESS_ auf die nächste Finanzierungsrunde vor, um Finanzmittel für die vorgesehene Expansion in die Märkte Ost- und Südeuropas zu sammeln. Die Anwendung greift die bedeutendsten globalen Verbrauchertrends auf und bietet Investoren eine interessante Gelegenheit.

Das rasante Entwicklungstempo von LESS_ sowie die gesellschaftliche Relevanz des gewählten Geschäftsmodells wurden vom Wirtschaftsmagazin MyCompany gewürdigt, das LESS_ als polnisches Start-up des Jahres 2020 ausgezeichnet hat. Mateusz Oleksiuk, der CEO, erklärt: „LESS_ entstand, um die Nachfrage nach einem Treffpunkt für bewusste Mode-Liebhaber zu erfüllen. Wir ändern das Shopping-Verhalten, und bieten die Möglichkeit, im Sinne des Minimalismus zu leben. Wir klären auf und inspirieren zur Veränderung. Wir fördern einen bewussten Blick auf den Konsum. Modebewusstsein und Minimalismus schließen sich unserer Meinung nach nicht aus. Es ist einer der stärksten Trends auf der ganzen Welt und wir greifen ihn bereits auf, und unsere Investoren profitieren davon, dass wir unser Knowhow jetzt weltweit skalieren. Das Wachstum des E-Commerce während der Pandemie ist ebenfalls ein weltweiter Trend und dieser Trend bringt immer mehr neue E-Commerce-Initiativen."

Die Plattform bietet Zugang zu Tausenden von virtuellen Kleiderschränken, die unter anderem Prominenten, Influencern, Sportlern und Sängern gehören, die ihren Fans auf einfache Weise Zugang zu den Artikeln ihrer Idole bieten. Einer der Kontoinhaber von LESS_ ist Robert Lewandowski, der FIFA Weltfußballer des Jahres 2020. Er ist ebenfalls ein Investor in der Betreiberfirma der Plattform. Neben dem Spieler von Bayern München gehören auch sehr erfahrene Investoren zum Gesellschafterkreis: Krzysztof Pawiński ist Präsident und Eigentümer der Maspex-Gruppe, des größten Lebensmittelunternehmens in Mittel- und Osteuropa, Dawid Urban, ein geschätzter Business-Engel, Mitbegründer und COO von LESS_, Eryk Stankunowicz, langjähriger Redakteur der polnischen Ausgabe von Forbes, Cezary Pietrasik, ehemaliger CEE-Direktor bei der Londoner Private-Equity-Firma Warburg Pinkus, und auch die Gründer von Allegro, der größten E-Commerce-Plattform in dieser Region von Europa.